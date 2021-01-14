Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Ay ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Ay, isminin iradesi dışında sözde atama listesinde yer aldığını, bu nedenle görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.

Suçlamaları reddetti

Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Ay, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia etti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Ay, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, İrfan Ay'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

