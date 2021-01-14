Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarıhttps://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 14, 2021
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.
Etiketler: KPSS
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