ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarıhttps://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim.