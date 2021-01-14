Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece olarak ölçüldü. Bu yıl havaların sıcak geçmesi nedeniyle ortalama aralık ayı sıcaklığı 2,6 derece artarak 7,2 derece oldu.

Geçen ay Batman ve Bitlis dışında ortalama sıcaklıklar ülkenin büyük kısmında uzun yıllık ortalamaların üzerinde gerçekleşti. Yurdun kuzey batı kesimlerindeki ise sıcaklık farkları 5 dereceyi geçti.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2010 Aralık ayında kaydedilirken, bu ölçümlere göre 2020 yılının aralık ayında 50 yılın en yüksek 6'ncı aralık ayı yaşandı.

“Dünyada en sıcak ikinci yıl yaşandı”

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının oldukça sıcak geçtiğini söyledi.

Bu yıl Avrupa'da en sıcak yılın yaşandığını belirten Toros, dünyada en sıcak ikinci yıl yaşandığını belirterek, “Türkiye'de hava sıcaklıkları dünya da olduğu gibi aralık ayında da mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkemiz aralık ayında yüksek basınç alanları ve güneyli sıcak hava hareketlerin etkisi altında kaldı" dedi.

