Merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalında, PKK tarafından araziye gizlenen yaşam malzemeleri ile patlayıcı madde olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla düzenlenen 'Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12 Operasyonu'nda, Harmanyeri kırsalında sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:

"114 adet 5,56 mm çapında fişek, 8 büyük pil, 2 adet 50 litrelik mazot bidonu, 1 akü, 3 metre elektrik kablosu, 2 sırt çantası, 1 uyku tulumu, 4 mont, 1 el feneri, 1 branda, 2 battaniye, 1 soba, 2 su hortumu, 1 çift bot, 2 el yapımı ahşap ranza, 1 merdiven, 3 halıfleks, bir miktar ilaç ve mutfak malzemeleri."

Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı. Diğerleri ise yerinde imha edildi.