Sanayide İhtiyaç Duyulan İş Gücü Potansiyelinin Artırılması İçin Mesleki Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi ile Diyarbakır'daki Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tekstil atölyesi geçen yıl faaliyete başladı.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, bir yandan da okul bünyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan atölyelerde stajlarını yapıyor. Atölyede günlük 800’e yakın dikim yapılıyor.

Okul 30 bin lira gelir elde edecek

Öğrenciler Türkiye'de faaliyet yürüten bir firmanın İtalya'dan aldığı 1,5 milyon koruyucu önlük siparişinin bir bölümünü üretecek.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, okulun aylık yaklaşık 30 bin lira gelir elde edeceğini söyledi.

Bu rakamın bir miktarı döner sermayeye önemli bir bölümü de öğrencilere verilecek.

Öğrencilerden Aleyna Arslan, haftanın 3 günü atölyede staj gördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Bir tekstil atölyesinde çalışmak istersem kolaylıkla iş bulabileceğim. Okuldan verilecek belgeyle iş yeri açabileceğim. Burada yaptığımız önlükler İtalya'ya, sağlık çalışanlarına gidiyor. Bu da bizi çok duygulandırıyor ve gururlandırıyor."