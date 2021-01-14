Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerindeki tarihi objelere el konuldu.
Muğla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan İ.B, R.G, N.S, H.E, İ.Ü. ve Y.Y. suçüstü yakalandı.
Tarihi objelere el konuldu
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser
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