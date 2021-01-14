Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunlu öğrencilerden Azerbaycan askerlerine moral mektubu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Canik ilçesindeki Kocatepe İlkokulu öğrencileri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Azerbaycan askerlerine moral mektubu ve hediyeler gönderdi.
Kocatepe İlkokulu 2’nci sınıf öğrencileri ve sınıf öğretmeni Saadet Tığlı’nın Azerbaycan askerlerine gönderdiği mektuplar ve hediyeler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri aracılığıyla Azerbaycan askerlerine ulaştırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Hediyeleri alan ve öğrencilerin gönderdikleri videoyu izleyen askerler duygu dolu anlar yaşadı.
“Bir millet, iki devletiz”, “İki ordu, tek gücüz”, “Annelerimizle ördüğümüz yün çorap ve eldivenler sizi soğuktan koruyacaktır”, “Sizin gibi kahraman asker yetiştiren annelerin ellerinden öpüyoruz” gibi ifadelerin yer aldığı mektuplara cevaben, Azerbaycan askerleri de Samsunlu öğrencilere mektup gönderdi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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