Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AFP
İstanbul'da kış lastiği takmayan sürücülere para cezası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen noktalarda durdurdukları yolcu taşıtları ile yük taşıyan araçlarda kış lastiği olup olmadığını denetledi.
Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası uygulandı.
[Fotoğraf: DHA]
Bu kapsamda, Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Bostancı mevkisi yan yol üzerinde denetimler yapıldı.
Belirli aralıklarla yapılacak denetlemelerde, kış lastiği takmayan her araç sürücüsüne 846 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Kış Lastiği İstanbul
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