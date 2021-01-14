Cumhuriyet Mahallesi İncik Sokakta bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi.

71 bin lira para cezası

Polis ekipleri, daireyi yan binadan ayıran duvarın yıkılarak gizli giriş açıldığını, yine yan binanın çatısından da giriş yolları oluşturulduğunu tespit etti.

Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen H.H.S gözaltına alındı. Adreste bulunan 16 kişiye ise kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 71 bin 776 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, zabıta ekipleri daireyi mühürledi.