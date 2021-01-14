Yüzde 80 zihinsel engelli olan İzzet Döndü, 7 Ocak'ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü, polis ile jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Anne ve kızı, ayrıca bir televizyon programına katıldı ve İzzet Döndü’nün bulunması için yardım istedi.

160 kilometre uzakta bulundu

Arama çalışmaları sürerken, bir vatandaş İzzet Döndü'nün İznik ilçesi Kılıçaslan Caddesi’ndeki Yeşil Cami’nin bahçesinde oturduğunu bildirdi.

İhbar üzerine cami bahçesine gelen polis ekipleri, İzzet Döndü’yü buldu. Sağlık durumu iyi olduğu görülen Döndü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Döndü’nün bulundu haberini alan ailesi ise sevinç yaşadı.

Polis memuru mont aldı

İzzet Döndü’nün üşüdüğünü gören polis memuru ise, bir mağazadan aldığı montu Döndü’ye giydirdi.

