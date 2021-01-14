Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışının öngörüldüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen bölgede, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması istendi.

Gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Ardahan'da 3, Kars ile Erzurum'da 2, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 5, Ağrı'da 4 derece ölçüldü.

Buzlanma ve don uyarısı

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Ardahan'da 7, Kars, Erzincan ve Iğdır'da 5, Ağrı'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 40, Konaklı'da 27 ve Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde buzlanma ve don beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.