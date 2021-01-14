Temeli 10 Şubat 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

İnşaatta görevli olan işçilerin çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Haziran ayında tamamlanması planlanıyor

Haziran ayında tamamlanması planlanan binada 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunması planlanıyor.

AKM binasının dış cephesi ise büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek.

Böylece, Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.