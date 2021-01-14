Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Doğan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda, saha taramasında 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 22 şarjör, 55 mühimmat, el telsizi, 3 kilo patlayıcı madde, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve teçhizat ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

