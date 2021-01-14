Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Pervari ilçesinde sürdürülen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesine bağlı Doğan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.
Operasyonda, saha taramasında 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 22 şarjör, 55 mühimmat, el telsizi, 3 kilo patlayıcı madde, örgütsel doküman, yaşam malzemesi ve teçhizat ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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