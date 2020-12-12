Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Maske takmayan kadın, polisle tartıştı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş’ta maske takmayan bir kadın, kendisini uyaran polise, "Artistliğiniz kime" diyerek, tepki gösterdi. Maske takmadığı için 900 lira ceza yazılan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.
Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir kadını uyardı. Genç kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istedi.
Kimliğini vermek istemeyen kadın, tartıştığı polislere, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime" dedi.Yoldan geçen vatandaşlar da genç kadının bu davranışlarına tepki gösterdi.
Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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