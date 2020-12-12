Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, maske takmayan bir kadını uyardı. Genç kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istedi.

Kimliğini vermek istemeyen kadın, tartıştığı polislere, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime" dedi.Yoldan geçen vatandaşlar da genç kadının bu davranışlarına tepki gösterdi.

Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapıldı.



