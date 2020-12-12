Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da durdurulan otomobilden 103 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan detaylı aramada arka koltukta gizlenmiş 103 kilogram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen otomobil, durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı.
Yapılan detaylı aramada; otomobilin arka koltuğunda 1 çuval içerisinde 200 paket halinde toplam 103 kilo 515 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak şüpheli şüphelinin tespiti ve yakalama çalışmalarına başlanıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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