Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hava kirliliğinin kaynağını tespit edip tedbirler alacaklarını, vatandaşları doğal gaz kullanımına teşvik edeceklerini belirterek, lastik ve yağ yakanları ise uyararak, ceza yazılacağını açıkladı.

Düzce'de geçen hafta yüksek seviyelere çıkan hava kirliliğinin ardından, hava kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mobil hava kalitesi ölçüm aracı kente geldi.

Şehirde fabrika, otoyol ve yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 4 noktada ölçüm yapacak olan aracın verileri, toplanarak kirleticilerin yüzdelik sayısal değerleri çıkarılacak.

Mobil ölçüm cihazıyla hava kirliliğinin nedeni belirlenecek

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Düzce'de standartların çok üstünde bir hava kirliliği yaşadık. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Yeni tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede aldığımız ilk tedbir bu kirliliğin rakamsal değerlerle tespit edilmesine ilişkin oldu. Bunun yüzdelik oranının tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızın mobil ölçüm cihazıyla, Düzce’de 4 bölgede 3’er haftalık aralıklarla ölçümler yapacağız. Bu ölçümlerde ortaya çıkacak sonuçlarla, Düzce havasındaki karbondioksit, karbonmonoksit, azot, kükürt değerlerini ölçeceğiz. Kentteki hava kirliliğinin ne kadarı hangi kirleticilerden kaynaklanıyor tespit edip tedbirler alacağız" dedi.

Doğalgaz kullanımı teşvik edilecek

Doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi için çalışma yapacaklarını da açıklayan Özlü, "Bu tedbirlerden ilki 16 bin 500 hanede doğalgaz kapıya kadar geldiği halde abonesi olmayan vatandaşlarımız var. Halkımıza doğalgaz kullanmaları için teşvik edici tedbirler uygulayacağız. Abone ücretlerinin taksitlendirilmesi ya da abone ücretlerinde indirim yapılması gibi çalışmalarımız olacak. Bunu doğal gaz sağlayıcı şirket ile görüştük. Doğal gaz şirketi bu konuda bir paket hazırlıyor” şeklinde konuştu.

Lastik ve araç yağı yakanlara ceza

Düzce'de lastik ve kullanılmış yağ yakma oranının da yüksek olduğunu ve lastik yakanlara karşı ağır cezalar uygulayacaklarını söyleyen Özlü, şöyle konuştu:

“Düzce’de maalesef lastik ve araç yağı yakan vatandaşlarımız var. Bunlara çok sıkı denetim getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çok büyük cezası var. Bunları uygulayacağız. Çünkü hiç kimsenin Düzce’nin havasını kirletmeye, Düzce’de yaşayanların zehirli hava solumalarına sebep olmalarına müsaade etmeyeceğiz"



