Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
21 yaşındaki lösemi hastası Ceren koronavirüse yenik düştü
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan 21 yaşındaki Ceren Ağum, yaklaşık bir aylık mücadelenin ardından hayatını kaybetti.
Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.
Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum’un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.
Etiketler: Koronavirüs
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