Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, pazartesi günü DEAŞ operasyonu başlatıldı.
Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelindeki operasyonlar nedeniyle kamu kurumları, siyasi parti binaları ile polis ve askerlere saldırı planladığı iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, 7 Aralık'ta şafak vakti özel harekat ekiplerinin de desteğiyle 7 şüphelinin evlerine operasyon düzenlemiş, 5 zanlıyı gözaltına almıştı.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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