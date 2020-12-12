Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, araziye saklanılmış el yapımı patlayıcı ve 2 büyük tüp bulundu.

Malzemeler olay yerinde imha edildi.

