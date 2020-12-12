Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve tüpler elde edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, araziye saklanılmış el yapımı patlayıcı ve 2 büyük tüp bulundu.
Malzemeler olay yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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