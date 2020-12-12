Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde buzlanma ve don bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de beklenen buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın, parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve öğlen saatlerine kadar yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın güney ile doğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Van Gölü'nde ise rüzgarın, güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, yarın sabah saatlerinde kuzeydoğudan saatte 30 kilometre kuvvetinde esmesi ve görüşün açık olması bekleniyor.
Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklık Hakkari ve Van'da 8, Bitlis'te 1, Muş'ta 4 derece olacak.
Buzlanma ve don nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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