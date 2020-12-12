Koronavirüs tedbirleri kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici olarak kapatılmıştı.

Denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gürsel, Hamidiye, Gültepe, Çağlayan, Emniyet Evleri ve Hürriyet mahallerindeki 6 adresin faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

İhbar üzerine adreslere baskın yapan Kağıthane polisi, kıraathanede bulunan kişilerin tedbirlere uymadığını tespit etti.

Vatandaşlar, polis içeriye girince maske taktı.

[Fotoğraf: İHA]

Maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydılar

İşletme sahiplerine ve adreslerde okey ile iskambil oynayan 59 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

İş yerleri ise Kağıthane Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.