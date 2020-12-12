Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında), Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor

Kuzey Ege'de 6 ile 8 kuvvetinde fırtına tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de rüzgarın erken saatlerde etkisini artırarak, güney ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, bugün öğleden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bursa Valiliği uyardı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte bugün güney yönünden kuvvetli ve kısa süreli olarak fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada çatı uçması, ağaç devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da rüzgarın, bugün güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojik hadiseler sonucu meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında, bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den saat 10.00'da yapılması planlanan seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.