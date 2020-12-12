Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 07:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da polis denetimleri aralıksız sürüyor.
Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde alınan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00'da başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla İstanbul'da polis denetimleri de aralıksız devam etti. Sokağa çıkan vatandaşların evraklarının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayanlara para cezası kesildi.
Kontrol noktasından kaçtı
İstanbul'da denetim yapılan noktalardan biri de Merter'de D100 Karayolu oldu. Bir otomobil sürücüsü, polis kontrol noktasından kaçtı. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Koronavirüs Tedbirleri
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