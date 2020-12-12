Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da gecekondu yangını: 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 227. sokaktaki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen 16-17 yaşlarında 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.
Etiketler: Yangın
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