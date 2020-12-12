Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 04:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 289 kişiye para cezası
Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 289 kişiye para cezası verildi.
Kocaeli'de salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1441 iş yeri denetlendi, 19 bin 147 kişi kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde 289 kişiye para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.
Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde 1363 araç kontrol edildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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