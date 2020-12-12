Rumelifeneri Balıkçı Barınağı’nda bulunan bir balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tekneyi sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı, ardından soğutma çalışması yaptı.

İçinde kimsenin bulunmadığı tekne, yangın sonucu hasar aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.