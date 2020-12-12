Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir fabrikadan aldığı işçileri Malkara ilçesine getiren Yaşar Durmuş yönetimindeki işçi servisi, Davuteli Mahallesi bağlantı yolunda devrildi.
Kazada, şoför Durmuş ile minibüste bulunan Hüseyin Çakıcı, Yaşar Yılan, Coşkun Uzun, Recep Meriç, Murat Keleş, Gurbet Budak ve Özgür Bahçeli yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Uzunköprü ile Malkara devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Servis Aracı Trafik Kazası
Son Haberler
- 11:07
- 11:08
- 10:54
- 10:46
- 11:07
Sıradaki Haber
Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz