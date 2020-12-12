Dün gece saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 yaşındaki Gökhan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

Şüphelinin Dumlupınar Mahallesi’ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak’a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K., Batuhan Y., Selcan A. yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilere 5 suçtan ceza kesildi

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını “Anam avradım olsun göreceğim seni. Benim anam bunu görsün, bana sorsun göreceğim, sen çek” diyerek tehdit etti.

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi.