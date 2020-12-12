Arnavutköy- Hadımköy yolunun Sazlıbosna mevkiinde, Murat Doğan yönetimindeki tır, virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği öğrenildi. Devrilen tırdan tarlaya ve yola savrulan oyuncaklar, trafik ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

