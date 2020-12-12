Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Arnavutköy'de oyuncak yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: DHA]
Arnavutköy’de oyuncak malzemeler yüklü tır devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, tır içinde bulunan onlarca oyuncak yola savruldu.
Arnavutköy- Hadımköy yolunun Sazlıbosna mevkiinde, Murat Doğan yönetimindeki tır, virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza sonrası sürücü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla sürücü hastaneye kaldırıldı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği öğrenildi. Devrilen tırdan tarlaya ve yola savrulan oyuncaklar, trafik ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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