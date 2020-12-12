Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahte kartlarla zehir sevkiyatına suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'dan aldıkları uyuşturucuyu Konya'ya sevk ederken dikkat çekmemek için aracın camına araç basın kartı yerleştiren 2 şüpheli, Konya'da kovalamaca sonrası yakalandı. Otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.
Ekipler, otomobili, Konya-Antalya kara yolunda durdurmak istedi. Ancak polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheliler Hakan N. ve Ahmet A., kovalamacanın ardından Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde kaza yapınca gözaltına alındı.
Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 36 gram eroin, iki basın kartı ile bir dernek kartı ele geçirdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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