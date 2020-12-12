İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor.

Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı.

31,2 milyon ton üstyapı imalatı yapıldı

Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.

10 tünel, 69 viyadük, 409 köprü inşa edildi

Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.

İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor.

Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sağlayacak

İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak.

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata girmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.

Proje, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak.

Gidiş geliş 4'er şeritli kara yolu olarak tasarlanan proje, aynı zamanda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırıyor. Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli.

Projenin en yoğun döneminde 17 bin kişilik istihdam sağlanırken, çeşitli kademelerde 8 bin 700 kişi çalışmaya devam ediyor. Otoyol bünyesinde bulunan yüksek teknoloji ürünü akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm güzergah 24 saat kesintisiz izlenebiliyor ve muhtemel olaylara müdahale edilebiliyor.

Otoyolun Kınalı-Yassıören (Kesim-1) kesimi 8 Mart 2020'de, Yassıören-Odayeri (Kesim-2) kesimi 13 Kasım 2018'de, Odayeri-Kurtköy (Kesim-3) kesimi 26 Ağustos 2016'da, Kurtköy-Liman (Kesim-4) kesimi 19 Mart 2019'da ve Liman-İzmit (Kesim-5) kesimi 19 Eylül 2020'de hizmete girdi.

İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 26 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak.

Proje üzerindeki bazı yapılar mühendislik yönünden öne çıkıyor

Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor.

Asma köprü ile eğik askılı köprünün kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip.

Otoyolda yer alan 4'er şeritli 10 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 56 kilometreyi aşan 69 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı.

Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor.

