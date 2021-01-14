Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş’ta cami yanarak kullanılamaz hale geldi
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki bir camide yangın çıktı. Cami, kullanılamaz hale geldi.
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, caminin yanarak kullanılamaz hale gelmesi mahalle sakinlerini üzdü.
Yangın kısa sürede tüm camiyi kaplarken, bölgeye itfaiye çağrıldı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Çıkan yangında, cami tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Yangın
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