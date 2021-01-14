Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, caminin yanarak kullanılamaz hale gelmesi mahalle sakinlerini üzdü.

Yangın kısa sürede tüm camiyi kaplarken, bölgeye itfaiye çağrıldı. Mahalle sakinleri kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Çıkan yangında, cami tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

