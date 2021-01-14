Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden oldu. Botlarla bölgede dolaşan AFAD ekiplerinin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.

