Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
AFAD ekipleri selde mahsur kalan yavru köpekleri kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de taşan Tunca Nehri'nin suları altında kalan Sarayiçi bölgesindeki 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne'de 3 gündür yağan yağmur, Tunca Nehri'nin taşmasına ve bazı bölgelerin sular altında kalmasına neden oldu. Botlarla bölgede dolaşan AFAD ekiplerinin seslerini duyarak kurtardığı köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AFAD ekipleri, bölgedeki sokak köpekleri için de mama bıraktı. Ekipler, gün boyu botlarla bölgede dolaşıp, mahsur kalan hayvan olup olmadığını kontrol etti.
Etiketler: AFAD
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