Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, dün taşan nehir sularının bugün çekilmeye başladığını söyledi.

Taşkın nedeniyle tarım arazileri ile panayır alanındaki binaların suya gömüldüğünü ifade eden Açıkel, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekiplerinin, bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

