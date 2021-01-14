Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kırklareli'nde, sağanak nedeniyle yer yer taşkın yapan Ergene Nehri'nin debisi düşmeye başladı.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, dün taşan nehir sularının bugün çekilmeye başladığını söyledi.
Taşkın nedeniyle tarım arazileri ile panayır alanındaki binaların suya gömüldüğünü ifade eden Açıkel, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile Karayolları ekiplerinin, bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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