Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'a yılın ilk karı düştü
İstanbul'da birkaç gündür süren yağışlı hava, bugün bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası’nın kuzeyinde kar yağışı etkili oldu.
Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde de hafif sulu kar yağışı başladı.
Avrupa Yakası’nda ise kuzey bölgelerde kar yağışı etkili olurken, Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de ise yağmur etkili oluyor.
Belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 17:00
- 16:49
- 16:48
- 16:42
- 17:00
Sıradaki Haber
Emlak bürosunda kumarda yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz