Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde de hafif sulu kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası’nda ise kuzey bölgelerde kar yağışı etkili olurken, Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler'de ise yağmur etkili oluyor.

Belediye ekipleri, olası kar yağışına karşı kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem aldı.

