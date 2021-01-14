Başkan Mustafa Cengiz; Anadolu Ajansı, Demirören Haber Ajansı ve İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin GSTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kulübü kayyum tehlikesinden kurtardık"

Cengiz, yapılan eleştirilerin kendisini ve yönetim kurulundaki arkadaşlarını bıktırdığını dile getirdi.

"İki yıl üst üste şampiyon olduk, 4 kupa aldık. Altı milyon euro cezamızı ödedik. Hem de ilk defa kara geçtik. Kulübü kayyum tehlikesinden kurtardık. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Canla başla, kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu üyelerim bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı karşısında bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. On lezyon daha çıkmış. Hiç kimse bana acımaz. Ben de yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Benden sonra gelecek olan yönetimlere de ışık veriyorum. Yarın siz bu hataları yaparsanız buraya başkan, yönetim bulamazsınız. Kimse gelmez. Her zaman şampiyon olamayabilirsiniz. Biz şanslıydık."

"Göksel Bey'le birkaç defa görüştüm"

Mustafa Cengiz, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ı kendisinin yönlendirdiği şeklindeki iddialara da cevap verdi.

"ultrAslan 'Bize kahve fincanı gösteren adamla görüşemezsiniz' demiyor mu? Ben o sözcükten sonra görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan. Ne görüştümse açıklamış. Ben onlara bunu yaptırsam Göksel Bey'le niye görüşeyim. Göksel Bey açıklamış. Ben Göksel Bey'le birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam 38 milyon euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık safhasındayız. 'Ya transfer ya istifa' diyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hala doymamışsın dipsiz kara delik gibi. Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerli futbolcuları. Bir saattir Fatih hocayla konuşuyoruz. ultrAslan'ı ben yönlendiriyormuşum. 'Ya transfer ya istifa' diyorlar bana. Geçen hafta da yapılmış yönetim aleyhine."

Harcama limitlerinin hesaplanması

Cengiz, harcama limitlerinde günlük kurun yerine eski kurun esas alınması gerektiğini aktardı.

"Millet yazıyor, '500 milyon yetki var harcasana' diye. O bizim toplam limitimiz. Bunun içine ücret giderlerini, futbolculara ödenen bonservis, maaşları koyduğunuzda verin rakamları Türkiye Futbol Federasyonuna dedim. 'Mahrem, veremeyiz.' dediler. 'Mahremse ben açıklıyorum.' dedim. Artıda olan iki kulüp var. Biri benim, diğeri de Trabzonspor. Ben açıklıyorum, 9,8 milyon lira harcama limitim var. 'Bunu artırın.' dedik. Kur yenilemesi yapıldı. Bugünkü kura getirdiler, topu da bankaların üstüne attılar. Etiket açacaksanız, 'Harcamaları günlük kurdan değil, 8'den yapın.' deyin. Sekizden yaparsanız 26 milyon liraya çıkıyorum. Yapıyorsanız bunun çalışmasını yapın."

"Galatasaray'ın geleceğini karartmam"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Galatasaray'ın geleceğini karartmayacağını söyledi.

"Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri mayıs sonrasına, gelecek yıla faiz farkını da ekleyerek hepsini alırım. İrfan'ı da diğerlerini de. Sonra da 'Hadi eyvallah.' der, giderim. Buna engel olacak bir güç yok ama beni gebertseniz bunu yapmam. Ben Galatasaray'ın geleceğini karartmam. 'Aferin başkan.' dedirtmem. Bana istedikleri kadar 'Beceriksiz.' desinler. Ben bu konuda beceriksizim. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla da konuştuk. Açıkça 'Oldu oldu, olmadı bu kadroyla da yine şampiyon oluruz.' diyor hocamız. Bir noktaya geliriz sonraki yönetimler transfer yapar. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor."

"Benim 3 yıla daha ihtiyacım var"

Cengiz, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları transferlerin bilançolarını gösterdi.

"Taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Üç yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. Üç günde Nagatomo'yu aldık, Ndiaye'yi sattık. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Toplam 68 oyuncu göndermişiz. 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı? Bu futbolcuların içinde her şeyimiz açık. Yalan dolan yok. Arkadan dolanıp puan almak yok. Bizim taraftarımız sorgulayıcı, yargılayıcı bir taraftar. Sorguluyor, biz de cevap veriyoruz. Ben buranın patronu değilim. Bana cevap verilmezse şüphelenirim. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki oradan sıçramalı."

"Derbiye kazanma hedefiyle çıkacağız"

Cengiz, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbiyle ilgili de konuştu.

"Derbiye kazanma hedefiyle çıkacağız. Değerli bir rakiple oynayacağız. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek futbolcular ölümüne oynayacak. Son maçlarda haksız yenilgiler de yaşadık. Top çizgiyi geçmedi. Bunu birçok iç, dış faktöre de bağlayabiliriz. Doğrudan hakemlerin üstüne atmak istemiyorum. Galatasaray, ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli, onurlu futbolcularımız var. Bizim aktifimizde olan her futbolcu çok değerlidir. Özellikle gençlerin mücadelesi beni çok mutlu ediyor. Hocamız onları monte etmeye başladı. Hak eden kazansın istiyorum, hak eden de Galatasaray olsun."

"Birkaç gündür büyük bir kaos oluşturma, yanlış yönlendirmeler görüyoruz"

Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin şu ana kadarki performansını da değerlendirdi.

"İlk yarı iyi gidiyoruz. Allah tamamına erdirsin. Birkaç gündür büyük bir kaos oluşturma, yanlış yönlendirmeler görüyoruz. Bana göre haksız suçlamalar var. Geçmişini bilmeyen geleceğini yönetemez. Önemli olan fotoğraf değil filmdir. Biz göreve başladığımızda Sayın Dursun Başkan'a karşı aday olduğumuzda 157 milyon euroya yakın borcumuz vardı. 147 milyon euro olarak UEFA'ya bildirilmişti. Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık 31'ine kadar 32 milyon lira ödememiz gerekiyordu. Yoksa transfer yasağı ve borçsuzluk kağıdını alamıyorduk. Bunları hallettik. Baskette borçsuzluk aldık. Başımızda UEFA vardı. Şimdi millet hafife alıyor, öyle değil. Tarihinde ilk defa bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. UEFA'da da yer yerinden oynadı. Bizi bekleyen Milan ve PSG de bizim yolu izledi. Biz UEFA'da avukatsız savunduk. Avukat kullanmadık. Avrupa'nın büyük avukatları bizi izledi, 'Sizin avukata ihtiyacınız yok.' dediler. 6 milyon euro ceza yedik, onu da ödedik. 500 sayfaya yakın yazışma yaptık."

'Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?' diye sordum. 'Sinirlendim, o hale geldim.' diyor"

Cengiz, programdan önce Fatih Terim ile bir araya geldiklerini aktardı.

"Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da 'Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?' diye sordum. 'Sinirlendim, o hale geldim.' diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili bir olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamdan bu yaşta bu güç ve sinerjiyi eksik etmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Kolay değil, empati yapıyorum. Bu sırf parayla yapılacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, 'hayır' diyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulup, anlaşılabilir bir insan. Bir saati aşkın da konuştuk."

"Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez"

Cengiz, sorunları kendi aralarında çözdüklerini dile getirdi.

"Biz kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok. Ben lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Zaten bunu medya üzerinden yapmayız. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Biz bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Eğer kavgayı seyretmek için çekirdek aldılarsa, onları Netflix mi izliyor ne izliyorlarsa orada kullansınlar."

"Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim"

Mustafa Cengiz, Terim'in 'Mayıs ayında sözleşmem bitiyor." şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Biz 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Yani opsiyonu devam ediyor. Mukaveleyi hocamla beraber yaptık. Hocam öyle olmasını istedi. Hocamın o sözü kullanması o anki gerginlikten dolayı. Ben buna saygı duyarım. Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim. Hocamın Galatasaray için yaptığını inkar eden çarpılır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiç transfer yapamayabiliriz"

Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in transferlerini istediği İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu yanıtladı.

"Tabi bunlar biraz havalara girdiler. İşte yüksek fiyatlar... Hepsi değerli ama onların bir sıra ve stratejisi var. İzin verirseniz o bize kalsın. Galatasaray mevcut kadrosuyla da Türkiye liginde şampiyon olur. Hocamızın da bizim de hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar, uzun vadeli çalışmalar. İrfan Can çok değerli futbolcu. Visca da öyle. Göksel (Gümüşdağ) kardeşimin istediği 13-14 milyon eurodan çok daha değerliler. Ama vermezse Mabud neylesin Mahmut. Bizim kaynak yaratmamız gerekiyor. Taraftar onun için beklesin biraz. Kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu benden istemesinler. Bunu yaptıkları anda ben beceriksiz değil, hain olurum. Asıl tehlikeli olan odur."

"Galatasaray taraftarın takımıdır"

Cengiz, kendisinin de koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu vurguladı.

"En koma halimde bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık. Şimdi iş o hale geldi ki bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Yani transferde önde olmak şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsat oluşturur. Hocamız da Taylan Antalyalı konusunda şapkadan tavşan çıkardı. Yönetim olarak biz bazen fil çıkartıyoruz. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Yani 'Rakip takım 18 oyuncu transfer etti, biz edemedik. Rakip takımın başkanı cebinden ödüyor, biz ödemiyoruz...' Galatasaray ne oligark ne de şirket takımıdır. Galatasaray taraftarın takımıdır. Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol. Bana büyük iyilik olur, ancak aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa ben buna dayanamam."

"İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim"

Mustafa Cengiz, kulübün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulunda aday olmayı düşünmediğini ancak çıkacak adaylara göre de kararını değiştirebileceğini söyledi.

Cengiz, Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için çok uğraştıklarını ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarını anlattı.

"Mayısta aday olmayı düşünmüyorum. İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. Ancak yeterli görmezsem aday olabilirim. Doktorlarım ve aileme bakarsam... İşin acıklı bölümüne girmeyelim."

"Futbolcu köle değil"

Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇK) futbolcuları Oğulcan Çağlayan'a verdiği ceza hakkındaki soruyu yanıtladı.

"Şimdi sizin kurumunuzla bir yıl opsiyonlu sözleşmeniz var. Patronunuz gidip tek taraflı opsiyonu SGK'ya veriyor. Sizin de kafanızda daha iyi bir iş bulma fikri var. Siz de 'Tek taraflı uzatırsan ben de feshediyorum.' diyorsunuz. Bizimle asla bir temas yok. Zaten kararda da ayartan kulüp olmadığımızı söylüyor. Bize ceza vermiyor. Olay bu. Futbolcu köle değil. FIFA da açıkça 'Futbolcunun olurunu almadan imzalayamazsın.' diyor. Herhangi bir spor hukukçusuna sorsalardı zaten bunu yapmazlardı. Diğer kulüpler de UÇK'den rahatsız."

"Falcao sakatlıktan kurtulamadı"

Mustafa Cengiz, büyük beklentilerle kadrolarına dahil ettikleri Radamel Falcao'nun sakatlıklardan kurtulamadığını dile getirdi. Cengiz, Falcao'nun çok önemli bir futbolcu olduğunu anlattı.

"Falcao bir marka. Taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Geldiğinde İstanbul sallandı. İstanbul tarihinin belli mitingler hariç en büyük toplantısıymış. Falcao bizim çok değerli bir futbolcumuz. Fakat sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Hazır değildi. Şimdi tedavisi için İspanya'ya gitti. Falco karakterli bir futbolcu. Bütün futbolcularımız karakterli. Falcao düzelecek ve gelecek. Bize 'Şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum' derse ve kulübümüzün de menfaatine olursa kabul ederiz. Kendisine Güney Amerika'dan çok teklif var fakat kabul etmiyor. Arap ülkelerinden de teklifler var."

Cengiz, kadrolarında bulunan futbolcular için herhangi bir resmi transfer teklifi olmadığını da sözlerine ekledi.