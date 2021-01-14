Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Obertan'dan Erzurumspor'a kötü haber
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Gabriel Obertan üzüntüsü yaşanıyor. Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan deneyimli futbolcunun 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Aynı karşılaşmada sakatlanan ve üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan Petrus Boumal da 10 gün forma giyemeyecek.
Kalça kasında yırtık olan Ömer Şişmanoğlu'nun ise Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Ligde zor günler yaşayan mavi beyazlılar, 18 karşılaşmada topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.
Etiketler: Erzurumspor
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