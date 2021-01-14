Aynı karşılaşmada sakatlanan ve üst-arka adalesinde birinci derece zorlanma olan Petrus Boumal da 10 gün forma giyemeyecek.

Kalça kasında yırtık olan Ömer Şişmanoğlu'nun ise Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Ligde zor günler yaşayan mavi beyazlılar, 18 karşılaşmada topladığı 13 puanla son sırada yer alıyor.