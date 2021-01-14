Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe'de hedef Attila Szalai
[Fotoğraf: Reuters-arşiv]
Fenerbahçe, savunmaya takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, Attila Szalai için kulübü Apollon Limassol'a resmi teklif yaptı.
Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.
22 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif yapan sarı lacivertli kulüp, transfer konusunda da önemli aşama kaydetti.
Macar Milli Takımı'nda da görev yapan Attila Szalai de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.
Piyasa değeri 800 bin euro olan Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi var.
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