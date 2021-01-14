Fenerbahçe, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.

22 yaşındaki savunma oyuncusu için resmi teklif yapan sarı lacivertli kulüp, transfer konusunda da önemli aşama kaydetti.

Macar Milli Takımı'nda da görev yapan Attila Szalai de kulüplerin anlaşması durumunda Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai, bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.

Piyasa değeri 800 bin euro olan Macar oyuncunun 2023 yılı sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi var.