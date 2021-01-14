Ülke basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak formasını giydiği Leicester City'de kalıcı olmak istiyor.

Cengiz, bu düşüncesini kulüp yönetimine de iletti.

Milli futbolcu, Leicester City'e transferinden sonra verdiği ilk röportajda, "İngiltere'de forma giyerek hayalimi gerçekleştirmiş oldum ve burada kalıcı olmayı hedefliyorum." demişti.

Genç yıldızın bu talebine karşın teknik direktör Brendan Rodgers, karar için sezon sonunu işaret etti.

Brendan Rodgers, Cengiz'in İngiltere'ye uyum sürecinde olduğunu dile getirdi.

"İçinde bulunduğumuz ligde, Avrupa'ya göre farklı bir oyun anlayışı hakim. Bu yüzden iyi bir performans göstermeniz zaman alıyor."

Sezon başında kiralık olarak Roma'dan, Leicester City'e transfer olan milli futbolcumuz, 12 resmi maçta 1 kez fileleri sarstı, 3 de gol pası verdi.