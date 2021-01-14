Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden boks antrenörleri Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına gerçekleştirilecek.

Turnuva büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde yapılacak.