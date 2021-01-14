Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası İstanbul'da yapılacak
Türkiye Boks Federasyonu, Uluslararası Boğaziçi Boks Turnuvası'nın 8-12 Mart'ta İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden boks antrenörleri Erdinç Güleren, Abdülaziz Kılıç ve Zafer Kaya'nın anısına gerçekleştirilecek.
Turnuva büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde yapılacak.
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