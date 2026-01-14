Hafif Kar Yağışlı -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 14.01.2026 11:08

Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor

Memurlar zamlı maaşlarını yarın alacaklar. SSK emeklilerine ödemeler ayın 17’sinde, Bağ-Kur emeklilerine ise ayın 25’inde başlayacak. Aylığını alan memur emeklilerine de zamdan kaynaklanan fark ödemesi yapılacak.

Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor

Memurlar yüzde 18,6 zam oranın yansıtıldığı maaşlarını yarın alacaklar. 4 milyon memura ödeme yapılacak. 

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 artış yansıyacak. SSK emeklilerine ödemeler bu hafta başlayacak. 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde alacak.

4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi
9 17 Ocak
7 18 Ocak
5 19 Ocak
3 20 Ocak
1 21 Ocak
8 22 Ocak
6 23 Ocak
4 24 Ocak
2 25 Ocak
0 26 Ocak

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:

Tahsis Numarasının Son Rakamı Ödeme Tarihi
9, 7, 5 25 Ocak
3, 1 26 Ocak
8, 6, 4 27 Ocak
2, 0 28 Ocak

Ek düzenleme beklentisi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ek olarak, "en düşük emekli maaşı" üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışlar yapılması durumunda, oluşacak farkların Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Emekliler, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını kontrol edebilecek. 

ETİKETLER
Emekli Memur
Sıradaki Haber
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Bakan Kacır: Son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettik
11:48
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
10:54
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
10:54
9 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
10:45
Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı
10:44
İran'da "olayların bazı failleri" kamuya açık yargılanacak
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ