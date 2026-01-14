Hafif Kar Yağışlı -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.01.2026 10:43

Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı

ürkiye genelinde tavuk eti üretimi, geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 233 bin 887 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 artışla 1 milyar 771 milyon 906 bin adede çıktı.

Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, söz konusu ayda 233 bin 887 ton tavuk eti üretimi yapıldı.

Üretim, yıllık bazda yüzde 7,9 artarken, aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 771 milyon 906 bin adet tavuk yumurtası üretildi. 

Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 125 milyon 681 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Bakan Kacır: Son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettik
11:48
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
11:10
Zamlı maaşlar ödenmeye başlıyor
10:54
Türkiye'nin petrol ithalatı azaldı
10:54
9 il için "sarı" uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat
10:44
İran'da "olayların bazı failleri" kamuya açık yargılanacak
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
Van'da besiciler zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımını yapıyor
FOTO FOKUS
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ