Tavuk eti üretimi kasımda yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda 233 bin 887 ton tavuk eti üretimi yapıldı.

Üretim, yıllık bazda yüzde 7,9 artarken, aylık bazda yüzde 5,5 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi de Kasım 2025'te aylık bazda yüzde 2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 3,4 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 771 milyon 906 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Kesilen tavuk sayısı, geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,6 artışla 125 milyon 681 bin olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 ve tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.