Gümrük işlemlerinde yeni adım: Dijitalleşme ve şeffaflık artacak

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, gümrük işlem süreçlerinin tamamının dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir yeniliğin daha hayata geçirildiği belirtildi.

İhracat ve antrepo beyannamelerine ait bazı bilgilerin, beyan sahibi tarafından "GET-APP" uygulaması üzerinden belirlenen kişilere e-posta yoluyla iletildiği bir sistemin devreye alındığı aktarılan açıklamada, bu bilgilerin, 90 dakika süreyle geçerli özel "pin kodu" aracılığıyla yetkilendirilen kişi ve firmalarca güvenli şekilde görüntülenebilmesinin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, uygulamayla, dış ticarette farklı aktörler arasında muhtelif yollarla halihazırda paylaşılan beyanname bilgilerinin optimize edilmiş veri alanları ile sistemsel bir yapıya kavuştuğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu sayede yetkilendirilen kişilerce ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlanarak, bilgi güvenliği üst düzeye çıkarılmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinlik artırılmaktadır. Uygulamanın tüm paydaşlara faydalı olmasını temenni ediyoruz."