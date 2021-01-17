UEFA standartlarına uygun olarak 28 dönüm üzerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2017 yılında 150 milyon liraya inşa edilen Yeni Sakarya Atatürk Stadı, spor lisesine ev sahipliği yapacak.

[Fotoğraf: AA]

Stadyum bünyesinde toplam 3 bin 260 metrekarelik kapalı alanda 12 derslikli olarak hazırlanan lise binasının, ocak ayı sonu itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmesi planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Öğrenci için en ideal mekanlar oluşuyor"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy, kent genelinde spor tesislerinin ve alanlarının bakım onarımı konusunda ciddi mesafeler aldıklarını söyledi.

Özsoy, stadyumda 22 antrenman salonu, gençlik merkezi, 120 metre uzunluğunda Türkiye'nin "en uzun" kapalı atletizm pisti, 450 metrekarelik boks salonu ile engelli sporcuların faaliyet yapabileceği alanların bulunduğunu anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Spor lisesinin açık spor alanları ihtiyacını gidermek üzere stadyum çevresindeki otopark alanlarını yeniden değerlendirerek buralara tenis kortu, voleybol, basketbol sahaları ile halı saha ve yürüyüş yolları yaptıklarını aktaran Özsoy, lise binasını ocak ayı sonu itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredeceklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Özsoy, spor lisesinden kaliteli öğrencilerin mezun olacağını belirtti.

"Spor lisesinde okuyan her öğrencimiz mutlaka birden fazla dalda kendini yetiştirmiş, geliştirmiş olacak. Yetişmiş olarak bu çocuklarımızın spor fakültelerine, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarına (BESYO), başka fakültelere gitmek suretiyle burada almış olduğu temelle Türk sporuna hizmet vereceklerini ümit ediyoruz. Çok donanımlı, kaliteli, birikimli sporcu profili ortaya çıkacak."

[Fotoğraf: AA]

Sporu toplumun her kesimine yaymayı amaçladıklarını vurgulayan Özsoy, devletin sunduğu imkanları vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]