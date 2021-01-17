Haber Giriş: 17 Ocak 2021 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor
Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında 18 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı.
Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.
Etiketler: Kasımpaşa Erzurumspor Süper Lig
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