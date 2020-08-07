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Beşiktaş Alperen Şengün ile anlaştı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı.
Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
Etiketler: Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Alperen ŞengünSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 18:42
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