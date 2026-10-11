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Dünya
AA 11.10.2026 23:25

Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü

Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanının hedef alındığı 10 saldırıda 19 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü

Başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, 5 saldırıyla en fazla hedef alınan havalimanı oldu. Saldırılar nedeniyle havalimanındaki operasyonlar geçici olarak durduruldu.

Arap Koalisyonu, bugün Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 4'üncü terminalinin yolcu salonuna kaynağı bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini ve yangın çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), saldırıda yaralananlar olduğunu duyurdu.

GACA, ilgili makamlarla koordinasyon içinde hasar tespiti ve havalimanı tesislerinin güvenliğinin kontrol edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Havalimanına dün düzenlenen saldırıda ise 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün Suudi Arabistan, 2'sinin Bangladeş, diğerlerinin ise ABD, Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Sudan vatandaşı oldukları açıklandı.

Hindistan'ın Riyad Büyükelçiliğinin, saldırıda yaralanan bir vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi.

GACA, cumartesi akşamı havalimanındaki operasyonların, hasar tespiti ve tesislerin güvenliğinin kontrol edilmesi tamamlanana kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Kral Halid Havalimanı'na 8 Ekim'de de iki saldırı gerçekleştirildi. Saldırılardan birinde havalimanı tesisleri, diğerinde Suudi Arabistan Hava Yolları'na ait bir uçak hedef alındı.

GACA, iki saldırıda 3 Suudi Arabistan vatandaşının hayatını kaybettiğini, yaralananlar olduğunu açıkladı. Pilot Hamud Ali el-Külsümi'nin hayatını kaybeden 3 kişi arasında olduğu duyuruldu. Suudi Arabistan Hava Yolları, saldırılarda park halindeki bir uçağın da hasar gördüğünü bildirdi.

Havalimanına 7 Ekim Çarşamba günü düzenlenen saldırıda ise Sudan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. GACA, yaralananların 5'inin Suudi Arabistan, 2'sinin Mısır ve birinin Pakistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı 2 saldırının hedefi oldu

GACA, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın 11 Ekim Pazar akşamı yeni bir saldırıya uğradığını bildirdi.

Açıklamada, ilgili makamlarla koordinasyon içinde hasar tespitinin tamamlanması ve tesislerin güvenliğinin kontrol edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Arap Koalisyonu, dün Kral Fahd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmat düştüğünü bildirmişti.

Abha, Cazan ve Necran'daki saldırılar

Abha Uluslararası Havalimanı'na 6 Ekim Salı günü düzenlenen saldırıda, ülkede ikamet eden Fas ve Cezayir vatandaşı 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

GACA, yaralılar arasında Suudi Arabistan vatandaşları ve yabancıların bulunduğunu, Bangladeş ve Filipinler vatandaşı birer kişinin de yaralandığını açıkladı.

Cazan'daki Kral Abdullah bin Abdulaziz Uluslararası Havalimanı ile Necran Uluslararası Havalimanı'na da 5 Ekim Pazartesi günü saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Böylece Suudi Arabistan'daki 5 havalimanına bir haftada düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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