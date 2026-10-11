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Dünya
AA 11.10.2026 23:21

Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu

Suudi Arabistan, ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesinden (GACA) yapılan açıklamada, Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nın akşam saatlerinde saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının ülkedeki sivil havacılık tesislerini hedef alan saldırıların devam ettiği bir dönemde gerçekleştiği ifade edildi.

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İlgili makamlarla koordinasyon içinde hasar tespitinin tamamlanması ve tesislerin güvenliğinin kontrol edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırının niteliğine ilişkin bilgi verilmezken, ölü veya yaralı olup olmadığı da belirtilmedi.

Yemen'de hükümete destek veren Arap Koalisyonu, 10 Ekim'de Kral Fahd Uluslararası Havalimanı çevresine bir mühimmat düştüğünü duyurmuş, mühimmatın kim tarafından atıldığını ve hasar ya da yaralanmaya yol açıp açmadığını açıklamamıştı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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