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Dünya
AA 11.10.2026 22:01

Katil İsrail, Gazze'de telefonların şarj edildiği çadıra saldırdı: 3 ölü

Katil İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir çadıra düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Katil İsrail, Gazze'de telefonların şarj edildiği çadıra saldırdı: 3 ölü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Han Yunus'un orta kesimindeki Güney Burak bölgesinde bir çadırı hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, yaralananlar oldu.

Görgü tanıkları, İHA'yla hedef alınan çadırda telefonların şarj edildiğini ifade etti.

Öte yandan Şifa Hastanesi'nden kaynaklar, İsrail askerlerinin dün Cibaliya Mülteci Kampı'nda açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki Cihad İyad el-Gandur'un bugün hayatını kaybettiğini açıkladı.
 

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