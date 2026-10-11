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Dünya
AA 11.10.2026 17:41

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu: Riyad’daki Kral Halid Havalimanı 4. Terminali yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı.

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na mühimmat isabet etmesi sonucu yangın çıktı

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

"Başkent Riyad’daki Kral Halid Havalimanı'nın 4. terminalinin yolcu salonuna isabet eden mühimmat sonucu yangın çıktı" ifadesine yer verilen açıklamada, saldırının kaynağının belirlenemediği kaydedildi.

Maliki, havalimanı çevresindeki hava savunma sistemleri tarafından bir seyir (kruz) füzesinin düşürülerek imha edildiğini ve saldırı sonucu çıkan yangına derhal müdahale edildiğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (GACA), dün havalimanını hedef alan saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Ayrıntılar geliyor...

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